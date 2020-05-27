Республиканские губернаторы предлагают Трампу перенести съезд в свои штаты

27.05.2020, 14:15, Новости дня

Три республиканских губернатора предлагают провести общенациональный съезд партии в своих штатах, если Северная Каролина не выполнит требование президента Дональда Трампа допустить организацию полноценного форума в августе.

Губернаторы Флориды, Джорджии и Техаса заявили, что их штаты будут идеальными местами, где смогут собраться республиканцы.

Съезд, на котором Трамп должен быть выдвинут кандидатом в президенты на второй срок, планируется провести в Шарлотте с 24 августа.

Однако губернатор-демократ Северной Каролины Рой Купер, пока не заверил Трампа, что к этому времени карантинные ограничения по коронавирусу будут полностью сняты.

Трамп дал Куперу неделю, чтобы дать такие гарантии. В противном случае, по словам Трампа, он перенесет съезд, а вместе с ним миллионные доходы, которые он генерирует, – в другое место.