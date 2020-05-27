Скандалы: Великая теория заговора

27.05.2020, 14:10, Разное

Зачем из Билла Гейтса делают главного злодея пандемии

Несмотря на то что основатель Microsoft Билл Гейтс был одним из тех, кто предупреждал об опасности пандемии и еще в январе выделил $10 млн для борьбы с COVID-19, он превратился в главного конспирологического злодея. О том, как это произошло, рассказывает издание BuzzFeed. 14 мая итальянский политик Сара Куниал загрузила видео в свой Facebook, на котором назвала Гейтса преступником и потребовала, чтобы его судили за преступления против человечества. Как поясняла Куниал, Гейтс разрабатывает вакцину против COVID-19, чтобы поработить население планеты и превратить людей в «подопытных свинок», пишет BuzzFeed.

Несмотря на то что Facebook пометил видео как недостоверное, только одну из его версий просмотрели более миллиона человек. Дело в том, что оно хорошо легло в настроения общества: согласно опросу Yahoo News совместно с YouGov, опубликованному в пятницу, 44% республиканцев в США считают, что Гейтс планирует использовать вакцинацию COVID-19 для имплантации микрочипов и контроля перемещений людей.

Бывший гендиректор Microsoft был мишенью конспирологов много лет, не новы даже обвинения в евгенике в его адрес. Но нынешняя волна — заслуга соцсетей, в том числе групп Facebook и комментариев на YouTube.

Контрацепция для Африки

Первые «системные» слухи о злодеяниях Гейтса появились в 2010 году. Бывшая сотрудница одного из проектов фондов Гейтса Маме-Яа Босумтви заявила, что Gates Foundation тестировала противозачаточное средство Depo-Provera (производство Pfizer) на ничего не подозревающих сельских жителях в Навронго, отдаленном городе Ганы, в рамках незаконного «популяционного эксперимента». Не предоставив доказательств, женщина заявила, что эксперимент привел к смерти некоторых женщин и что это лишь часть масштабного проекта снижения рождаемости.

Несмотря на всевозможные опровержения, утверждения Босумтви о геноциде, финансируемом Гейтсом, распространились по всей Гане. А в 2011 году антимейнстримная группа по защите прав женщин в США под названием «Проект Ребекки по правам человека» опубликовала доклад, в котором заявила, что американцы вели неэтичные медицинские эксперименты во всей Африке. В 2013 году группа опубликовала еще один доклад. Интересно, что их создатель — Кваме Фосу — был связан с Босумтви личными отношениями (у них общий ребенок).

В США доклады Фосу быстро распространились среди правых группировок, которые утверждали, что «аборт был формой черного геноцида». В последующие годы утверждения о геноциде, якобы организованном Фондом Гейтса в Африке, стали реже, но основа теории заговора была уже прочной.

«Лихорадки Гейтса»

Как пишет Buzzfeed, по сути эти теории заговора вращаются вокруг идеи, что Гейтс использует свое богатство для управления планетой. А она, в свою очередь, опирается на мифы о том, что иллюминаты или масоны управляют миром.

Теории заговора в отношении Гейтса «всплывают» во время эпидемий, и коронавирус — не первая из них. В 2016 году издание Infowars написало, что лихорадка Зика может быть биологическим оружием, и Гейтс изучает ее именно для этого. В 2018 году Infowars писал, что Гейтс «косвенно ответственен за вспышки Эболы и Зики» и планировал глобальную пандемию, известную как «Болезнь X».

В том же году на конспирологическом сайте NewsPunch была опубликована статья с заголовком «Билл Гейтс признает, что вакцины — лучший способ депопуляции», которая быстро стала вирусной. Январем 2019 года была датирована статья в Transcend International, которая приписывала Гейтсу слова о том, что вакцины слишком опасны, чтобы давать их собственным детям. Статья была удалена, однако этот «аргумент» жив до сих пор.

Коронавирус как повод для конспирологии

Появление новой теории заговора с Гейтсом и COVID-19 в главных ролях было неизбежным, особенно учитывая, что тем же Facebook и Twitter по-прежнему сложно бороться с дезинформацией.

Размах обвинений достиг такого масштаба, что 10 апреля на странице Белого дома была размещена петиция с требованием ареста Гейтса. По состоянию на 22 мая она набрала 572 723 подписи. По большей части петиция распространяется благодаря Facebook-сообществам (одно из самых популярных называется «Коллективная акция против Билла Гейтса. Мы не будем вакцинированы!»). Пользователи в соцсетях также призывают ставить хэштеги #SayNoToBillGates и отмечать в публикациях президента США Дональда Трампа.

Теории заговора другого типа появились в индийских социальных сетях. Основываясь на фейке 2014 года, лженаучный веб-сайт Health Impact News, пропагандирующий теории заговора о 5G и вакцинах, 19 мая заявил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс был привлечен к суду из-за смертей и травм, вызванных испытаниями вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) Gardasil. В действительности иска не было, хотя в Индии действительно проводилось исследование, где было зафиксировано несколько смертельных случаев. Расследование показало, что они не связаны с вакцинацией.

Узнайте больше

В 2015 году Гейтс фактически предсказал пандемию на конференции TED. Видеозапись его выступления тоже широко разошлась среди любителей конспирологии. В этом году, в самом конце марта, основатель Microsoft вернулся на TED, прочитав лекцию о том, чем мир должен ответить на разразившуюся эпидемию. Наши партнеры из Smart Reading сделали саммари его выступления на русском языке. The Bell опубликовал этот текст здесь.

Лада Шамардина