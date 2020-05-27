Мнение: Китай поможет бедным странам

27.05.2020, 14:06, Разное

Си Цзиньпин объявил о мерах помощи Китая другим странам. Суммарно на эти нужды будут направлены 2 млрд. долларов. Китайская вакцина, после того, как ее разработка будет завершена, будет доступна по всему миру.

Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода мощностей по их массовому производству будут доступны всему миру и послужат достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции.

I. Китай будет в течение двух лет предоставлять международную помощь на сумму 2 млрд долл. США, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития.

II. При сотрудничестве с ООН Китай учредит на территории Китая Глобальный гуманитарный склад и хаб для срочной нужды в целях обеспечения надежности цепочек поставок противоэпидемических средств, а также создаст “зеленый коридор” при перевозке и прохождении таможенного контроля.

III. Китай создаст 30 китайско-африканских механизмов сотрудничества по линии профильных больниц, и также ускорит строительство штаб-квартиры Центра по контролю и профилактике заболеваний в Африке для укрепления потенциала континента по борьбе с болезнями и их профилактике.

IV. Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны всему миру и служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах.

V. Китай будет с партнерами по Группе двадцати сообща претворять в жизнь инициативу о введении моратория на выплаты по кредитам для беднейших стран и готов совместно с международным сообществом увеличивать помощь переживающим наиболее тяжёлые последствия от эпидемии странам в выходе из трудного положения.

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Стоит отметить, что все эти меры будут происходить на фоне усугубления Холодной войны США против КНР. Трамп уже анонсировал новые санкции против Китая за Гонконг, ну и само собой не прекращаются разговоры про санкции "за коронавирус", хотя МИД КНР уже послал США с их претензиями в пешее эротическое путешествие.

Относительно ситуации в Гонконге, Китай считает ее своим внутренним делом, в которое пытаются влезть США, используя, в том числе и террористические методы. Впрочем, апелляции к международному праву, суверенитету и законности, никогда особо США не волновали, поэтому отношения между КНР и США конечно продолжат ухудшаться по лекалам Холодной войны. Разумеется, разрыв экономических связей между ними будет также разрушать текущее мироустройство, где Китаю была отведена роль "мировой фабрики" (а Россия должна была быть ресурсной бензоколонкой). Ныне же, этот "прекрасный новый мир" разрушается, что не может не радовать. С другой стороны, "борьба за новый, еще более лучший мир" будет весьма болезненной.