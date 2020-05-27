Снова рядом: Ирина Шейк начала неделю с визита к Брэдли Куперу

27.05.2020, 14:05, Разное

В прошлом одна из самых красивых пар Голливуда, модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер, расстались в 2019 году. Но расставание это было полюбовным, а воспитание общей дочери, 3-летней Леи, привело к тому, что в итоге Ирина и Брэдли видятся друг с другом чуть ли не с такой же частотой, как и раньше. Совсем недавно Шейк проводила международный День матери в компании Брэдли, затем он сам отправился на прогулку с Леей, теперь же модель нанесла ответный визит в квартиру актера на Манхэттене – и провела там, судя по сообщениям дежурившим у крыльца папарацци, целых четыре часа.

Ирина Шейк у дома Брэдли Купера

Для визита к бывшему возлюбленному и прогулки по Нью-Йорку (в котором температура днем поднимается уже выше 20 градусов по цельсию) Ирина выбрала модные уже который сезон подряд велосипедки и просторную рубашку бренда Burberry, дополнив этот расслабленный образ высокими носками, черными грубыми ботинками, и, конечно же, черной защитной маской. Сам Брэдли на крыльцо своей квартиры на верхнем Ист-сайде так и не вышел, но Шейк провела там немало времени – сначала попивая кофе, а затем и принимая доставку, которую пара, видимо, заказала для совместного обеда. Покидая дом Купера, она тепло помахала актеру на прощание.

Впрочем, вопреки надеждам некоторых поклонников, частые визиты и совместные прогулки совсем не значат, что пара Шейк-Купер вновь вернется – с бывшим возлюбленным Ирина поддерживает дружбу. У ее же собственного крыльца все чаще можно встретить совсем другого мужчину – известного арт-дилера и галериста Вито Шнабеля. С 33-летним Вито 34-летнюю модель, похоже, связывают уже не только дружеские отношения: с весны этого года их периодически видят вместе, в том числе приходящими вечером после прогулки к дому Вито.

Вито всегда был заинтересован в Ирине. Он очень общительный, любит выходить в свет и развлекаться,

– недавно рассказал инсайдер Us Weekly, отметив, что модель и арт-дилер познакомились пару лет назад. До Ирины у Вито было несколько громких романов. Эль Макферсон, Лив Тайлер, Деми Мур – лишь малая часть имен из послужного списка Вито, которого не упрекнешь в отсутствии вкуса. Последним громким романом Шнабеля стали отношения с Эмбер Херд – о них заговорили весной 2018 года. К тому моменту актриса успела расстаться с миллиардером Илоном Маском, а арт-дилер завершил роман с супермоделью Хайди Клум.

Ирина и Вито Шнабель