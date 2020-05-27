Звезда “Клона” Стефани Бриту ждет первого ребенка

27.05.2020, 14:05, Разное

220-серийный проект “Клон” выходил на российских экранах с 2004 по 2005 год и наделал много шума. Его до сих пор повторно выпускают в эфир некоторые телеканалы, а самые преданные фанаты продолжают следить за актерами, сыгравшими их любимых героев, в социальных сетях. И следить есть за чем: например, на днях бразильская актриса Стефани Бриту, сыгравшая роль дочери Латифы и Мохаммеда – Самиры, объявила о беременности. Будущий ребенок станет для нее и ее мужа, юриста Игоря Рачковского, первым.

Не могу поверить, что пишу это и проживаю этот момент. Со слезами на глазах и огромной благодарностью в сердце я спешу поделиться с вами лучшей новостью, которую я когда-либо получала… У Лондона и Монтинихо (собаки актрисы – прим. ред.) появится друг, а я сама стану МАМОЙ! Мы ждем РЕБЕНКА! @igorraschkovsky Любимый, спасибо за то, что ты рядом! Мы любим тебя, папочка! – написала Стефани под фото со своими собаками и крошечными пинетками между ними.

Беременная Стефани Бриту Стефани в роли Самиры в сериале “Клон”

Стефани поделилась фотографиями с вечеринки baby shower, на которой принято в том числе узнавать пол ребенка. В условиях пандемии Стефани и Игорь отмечали это событие узким кругом, но с неизменными “атрибутами” – тортом, цветочным декором, капкейками с характерными украшениями, шариками и кубиками со словом “Малыш”. А вот способ, с помощью которого Стефани и Игорь узнали, кого ждут – сына или дочь, они выбрали довольно необычный. Вместо торта с цветной сердцевиной, или огромного воздушного шара со спрятанными внутри конфетти, или коробки с шариками определенного цвета, они доверили эту миссию своим собакам – Лондону и Монтинихо. На счет три подруга пары открыла дверь, из-за которой выбежали собаки с зелеными косынками на шеях – это означало, что у пары родится сын.

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Публикация от Sthefany Brito (@sthefanybrito)24 Май 2020 в 2:43 PDT

Также чуть позже в Instagram-историях Стефани рассказала, какое имя они с мужем уже выбрали для сына:

Никогда не думала, что у моего ребенка будет составное имя, но в итоге именно так и получилось. У наших друзей двое детей, старшего из которых зовут Энрико. Игорь отметил, какое это красивое имя. И мы начали примерять его к нашему будущему ребенку и убедились в правильности выбора. Второе имя пришло позже. Я бы все отдала сейчас, лишь бы мой дедушка снова был со мной рядом. И однажды Игорь сказал мне: “Любимая, что думаешь насчет того, если первым именем мы выберем Антонио?” Это в честь моего дедушки, и я была очень тронута в тот момент. Антонио – очень красивое имя, а в нашем случае – еще и очень особенное. Это также второе имя моего отца, которого уже также нет в живых.

Отметим, что с Игорем Стефани вместе почти 9 лет. В августе 2018 года они сыграли свадьбу в Монтальчино, регион Тоскана. Но уже в октябре прошлого года пара распалась. Однако жизнь вдали друг от друга лишь привела их к пониманию, что они должны быть вместе, и уже в апреле 2020-го Стефани и Игорь объявили о воссоединении.