 

Венедиктова – САП: Приведите яркие примеры судебных приговоров, за которые вам не стыдно

27.05.2020, 14:00, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 27 мая в Facebook призвала Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) назвать приговор суда, за который их ведомству не стыдно.

“Уважаемые коллеги – прокуроры САП. Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий вашим коллегам из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019–2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться – или хотя бы за пять лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас”, – написала она.

Вчора я звернулась до громадськості із заявою про бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відповідь…

Posted by Irina Venediktova on Teisipäev, 26. mai 2020

26 мая Венедиктова обвинила САП в бездействии. Она заявила, что антикоррупционная прокуратура работает неэффективно: фигурантам резонансных дел несколько лет назад сообщили о подозрении, а следствие до сих пор не завершено и виновные не привлечены к ответственности. По мнению Венедиктовой, в организации работы прокуроров САП есть серьезные просчеты, а руководство ведомства не предпринимает адекватные меры. “Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора”, – заявила она. 

В САП Венедиктовой ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры. “Поэтому непонятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных производствах, которые расследуются НАБУ, и какие нормы закона позволяют давать оценку таким производствам”, – отметили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Ведомство с 2015 года возглавляет Назар Холодницкий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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