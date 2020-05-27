 

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства

27.05.2020, 14:00, Новости дня

На заседании 27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Соответствующий проект постановления опубликовал в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства. 

В соответствии с ним Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет переименовано в Министерство энергетики, а также будет создано новое ведомство – Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. 

“Институциональная способность действующего сейчас центрального органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей природной среды и энергетики делает невозможным должный уровень формирования и реализации государственной политики в указанных сферах, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликтов интересов”, – сказала на заседании и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение о таком разделении полномочий было вызвано “колоссальным кризисом в сфере энергетики”.

“У нас нет шести месяцев, чтобы создавать новое Министерство энергетики, [как мы планировали ранее]. Поэтому идем таким путем: выделяем министерство экологии, будем ускорять все процедуры [по его созданию], двигаться вперед. И критически важно обеспечить стабильность Министерства энергетики”, – отметил премьер.

Он рассказал, что в ближайшее время будет назначен и.о. руководителя нового министерства.

В сентябре 2019 года в Украине объединили несколько министерств, в том числе Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов. Уже в январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть министерств разделят обратно. “Думаю, с самого начала это было правильным решением, поскольку у нас “кадровый голод”. Но время показало, что некоторые министерства должны быть разделены”, – объяснил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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