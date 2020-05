Раненый в Киеве гражданин Черногории является лидером криминальной группировки “Кавач” – СМИ

27.05.2020, 14:00, Новости дня

В результате покушения в центре Киева 26 мая ранение получил гражданин Черногории, лидер черногорской криминальной группировки “Кавач” Радое Звицер, сообщило сербское издание Večernje novosti со ссылкой на источники в местной полиции.

По данным издания, черногорская полиция более двух лет разыскивает Звицера. Его хотят допросить по делу об убийствах, которые произошли во время войны между кланами “Кавач” и “Шкаляри”. Как сообщило издание Mondo, с 2015-го по 2019 год в Сербии, Черногории и Хорватии в результате противостояния двух кланов погибло более 40 человек.

Официально Звицер не является подозреваемым ни в одном из преступлений, выяснила газета Večernje novosti.

В июле 2018 года, по оперативной информации, он находился в Приштине (Косово), но непосредственно перед задержанием ему удалось скрыться.

Журналист “Радио Свобода” Кристофер Миллер опубликовал в Twitter фото Звицера.

Unconfirmed but Montenegro media outlets reporting the man who was shot in Kyiv is Radoje Zvicer, leader of a criminal gang. Here’s an @OCCRP report about his gang and a rival one: https://t.co/G2TsAGJWMo pic.twitter.com/fxtZope52c

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 26, 2020

Журналистский консорциум “Центр по исследованию коррупции и организованной преступности” (OCCRP) посвятил разборкам кланам “Кавач” и “Шкаляри” расследование. Журналисты отметили, что оба этих клана – из черногорского города Котор. В свое время они были единым целым и вместе занимались контрабандой наркотиков из Южной Америки. Раскол случился в 2014 году после спора из-за партии кокаина в Испании, с тех пор между ними разгорелась настоящая война.

Покушение на Звицера произошло 26 мая около 18.00 на улице Драгомирова в Киеве. По данным заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, пострадавший получил пять пулевых ранений, из которых три – в грудную клетку, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится под охраной полицейских. Судя по опубликованному видео инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения, в покушении участвовали два человека. Они открыли огонь по Звицеру, а затем покинули место преступления на автомобиле Smart, который позже попытались сжечь.

ВИДЕОМомент, когда подозреваемые в покушении поджигают автомобиль, сняла камера видеонаблюдения. Видео: СКАНДАЛИССИМО / YouTube

Полиция сообщила 27 мая, что в Одессе задержала группу киллеров, подозреваемых в покушении на гражданина Черногории. Геращенко уточнил, что задержанных пятеро, это граждане Сербии, Черногории и Македонии. Один из них находится в международном розыске по подозрению в заказном убийстве.

“Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик”, – рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В полиции сообщили, что злоумышленники прибыли в Украину в начале мая и организовали слежку за своей будущей целью и его семьей.