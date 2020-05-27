 

Немецкий эксперт прокомментировал слова Шредера, назвавшего посла Украины «карликом»

27.05.2020, 13:53, Новости дня

«Украинским и американским дипломатам в Германии дозволено то, что не дозволено дипломатам из РФ и Китая», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал очередной конфликт с участием экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера с послом Украины в Берлине Андреем Мельником.

«Высказывания украинского посла удивляют очень многих людей в Германии, причем не первый год. По уровню жесткости его риторика по вопросам истории и санкций напоминает не дипломатию, а скорее губернаторство сродни тому, которым ранее здесь занимался посол США Ричард Гренелл. Видимо Мельник подумал: что дозволено Гренеллу – то и ему дозволено», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

«Однако официальный Берлин на это не реагирует. Я не слышал серьезной критики в адрес украинского посла. Пресса практически молчит. Это говорит о том, что руководство Германии видит мир черно-белым: одним можно все, а другим – ничего», – добавил эксперт.

«Представьте только на секунду, если бы посол РФ или посол Китая сказал нечто подобное. Да их бы днями критиковали. А американцам и украинцам это дозволено. Вот такая у нас ситуация», – посетовал собеседник.

«Кроме того, немецкая пресса постоянно критикует Шредера из-за того, что он выступает за развитие отношений с Россией. Потому, думаю, сейчас если и будет какая-то реакция, то не в адрес украинского посла, а в адрес бывшего канцлера Германии», – заключи Рар.

Накануне экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине», и предложил Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма.

Позже Мельник назвал призывы к снятию санкций с РФ пощечиной украинцам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / УЕФА приостанавливает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы «до дальнейшего уведомления»

19.05 / На Ямале встретили первый плавучий магазин

27.05 / Украинский суд признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина»

28.04 / Венедиктова об акции протеста под ее домом: Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия

07.04 / “Роскосмос” обвинил США в планах по агрессивному захвату других планет

28.04 / Лавров оценил ситуацию в Ливии

11.05 / Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены четверо украинских военных

25.05 / Космос – не последний рубеж?

01.04 / В Ухане зарегистрирован первый завозной случай коронавируса

17.04 / Гордон: Если на Пасху народ ломанется в церковь, мы и к осени из карантина не выйдем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска