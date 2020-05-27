ФСБ выявила более 20 подпольных оружейных мастерских в России

27.05.2020, 13:53, Новости дня

ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских на территории Москвы и еще девяти регионов России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

«Прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием. Из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, а также три гранатомета, 35 гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, свыше 16 тыс. патронов, более 120 основных частей и комплектующих оружия, три приспособления для бесшумной стрельбы», – отметили в ЦОС.

Напомним, 14 мая сотрудники управления ФСБ по Томской области во взаимодействии с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.