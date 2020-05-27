 

Инвесторами “Уфы” могут стать компании из Австрии и Саудовской Аравии

27.05.2020, 13:50, Новости дня

Футбольный клуб "Уфа" может стать партнером заграничных инвесторов. Председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов подтвердил эту информацию, но уточнил — речь идет не о полной продаже.

"ФК "Уфа" давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. И мы можем подтвердить — среди них есть и австрийские, и арабские компании", — приводит слова Мурзагулова "Правда ПФО".

"Но речь о полной продаже клуба не идет, ведь это достояние республики. Переговоры идут активно, и мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новый вектор развития. Мы хотим двигаться к новым горизонтам, и лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ".

Отметим, что речь идет о двух компаниях: австрийском концерне Red Bull, и холдинге City Football Group, являющегося владельцем "Манчестер Сити".

"Уфа" по итогам 22 туров занимает девятую строчку в таблице российской премьер-лиги, имея в своем активе 27 очков. Чемпионат РФ планируют возобновить 21 июня. До его завершения командам предстоит сыграть еще восемь туров.



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