“Истинная леди” из Химок довела сына до слез во время трансляции на сайте знакомств

27.05.2020, 13:50, Новости дня

Стражам порядка из подмосковных Химок пришлось вмешаться в семейный конфликт между 12-летним сыном и 40-летней матерью после того, как в соцсетях появилась запись последней во время стрима на сайте знакомств. Выйти на след "Истинной леди", как представлялась пользователям сайта женщина, труда не составила — героиней ролика оказалась Эльвира А.

Сын застукал подвыпившую мать во время видеосвязи с потенциальными партнерами и начал отчитывать за вызывающее поведение, а также за то, что та не сдержала обещания впредь не дефилировать перед незнакомыми мужчинами в вызывающих нарядах.

"У тебя дед пьет. Ты не плачешь? А? В чем проблема? Тебе чего не хватает? Тебе что-то не покупают?" — пыталась осадить подростка "Истинная леди".

Тот повел себя как мужчина, хотя и расплакался от обиды: предложил матери пойти вздремнуть после бессонной ночи. Чем закончилась беседа, остается неизвестным — трансляция прервалась. За то известно, что после публикации записи поведение женщины привлекло внимание уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

"Меры будут приниматься, исходя из всех обстоятельств произошедшего, по итогам проверки и в интересах ребенка. Мы за сохранение семьи", — заявил она РИА Новости.

Известно, что Эльвира А. работает в магазине и в одиночку воспитывает сына, не оставляя при этом попыток найти нового главу семейства.