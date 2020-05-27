Каждый четвертый американец воспользовался пенсионными накоплениями в период пандемии

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27.05.2020, 13:50, Новости дня

Коронавирус поразил не только здоровье американцев, но и их способность делать сбережения для выхода на пенсию, поскольку миллионов граждан США используют свои счета, чтобы компенсировать потерянные доходы и вкладывая в свои сбережения меньше средств, чем до пандемии.

Согласно новому исследованию Bankrate, более 27 процентов работающих или недавно ставших безработными американцев уже сняли средства со своих пенсионных сберегательных счетов или планируют использовать их в качестве источника дохода.

Опрос также показывает, что почти каждый пятый американец вносит на свой пенсионный счет меньше, чем до кризиса.

"В дополнение к 1 из 4 работающих домохозяйств, которые не вносили вклад в пенсионные накопления до пандемии, еще 18 процентов в настоящее время вносят меньший вклад в выход на пенсию", — говорит Грег МакБрайд, главный финансовый аналитик Bankrate.

Банкрат опросил 1326 работающих или недавно нанятых взрослых американцев о пенсионных накоплениях.

Результаты опроса показывают, что значительная часть американцев была вынуждена сократить пенсионные взносы во время пандемии коронавируса.

Тем не менее, 8 процентов вкладывают больше, в то время как около 49 процентов продолжили вкладывать столько же. Четверть работающих или недавно ставших безработными взрослых не способствовали пенсионным накоплениям ни до пандемии, ни сейчас.

Число американцев, которые экономят меньше, согласуется с тем фактом, что примерно 1 из 5 рабочих подали заявки на пособие по безработице с 13 марта. В целом, согласно другому недавнему исследованию Bankrate, около 30 процентов семей испытали снижение доходов.



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