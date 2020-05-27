 

Политолог назвал дистанционное голосование вкладом в развитие политической жизни в России

27.05.2020, 13:48, Новости дня

«Единая Россия», решившая провести предварительное голосование партии в онлайн-формате, делает «большое общественно-значимое дело», сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Отвечая на вопрос, каким образом можно преодолеть недоверие к процедуре, эксперт подчеркнул, что механизмы электронного голосования нужно использовать не только на выборах, а, например, при организации общественных слушаний.

«Это должно происходить с использованием портала Госуслуг – вплоть до создания платформ для дискуссий по вопросам, которые выносятся на обсуждение. Я давно продвигал идею проведения локальных референдумов – в какой-то степени это было реализовано в формате голосования по комфортной городской среде. Но эта практика должна максимально расширяться. И если люди будут постоянно участвовать в этих голосованиях и будут видеть, что результаты их обоснованы, то доверие будет повышаться», – сказал Минченко, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Политолог отметил, что «Единая Россия» делает большое общественно-важное дело не только для партии, но и для общества, внедряя процедуру электронного голосования. «Формирование культуры электронного голосования – это большой вклад в развитие политической жизни в нашей стране», – заключил Евгений Минченко.

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.

В связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции ранее пришлось перенести. 



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