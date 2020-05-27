 

ЕК предложила создать фонд в 750 млрд евро для восстановления экономики Европы

27.05.2020, 13:48, Новости дня

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Комиссия предлагает создать фонд восстановления в 750 млрд [евро], который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам», – передает ТАСС слова Джентилони.

Предполагалось, что о деталях этого плана объявит в среду во второй половине дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на видеобрифинге в Брюсселе, однако, не дожидаясь официального выступления своего начальника, эти данные озвучил еврокомиссар от Италии в своем Twitter на итальянском языке.

Напомним, Еврокомиссия с понедельника официально начала поэтапное восстановление нормальной работы своих служащих в офисах после карантина.



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