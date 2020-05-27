В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

27.05.2020, 13:48, Новости дня

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на коронавирус, сообщила главный врач роддома №18 Галина Гриненко.

«Есть одна погибшая беременная женщина. У кого-то [после заражения коронавирусом] разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени, а кто-то проходит как вирусоноситель, то есть бессимптомно. У этой женщины была яркая клиническая картина», – сказала ТАСС Гриненко.

По ее словам, городская врачебная комиссия выясняет причины смерти пациентки.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, женщина умерла в больнице им. Боткина 21 мая. Женщине было 34 года, в больницу она попала с пневмонией, которая протекала очень тяжело. Тест на коронавирус оказался положительным.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь уточнил, что женщина была гражданкой иностранного государства. По его словам, она не состояла на учете и не была под наблюдением врачей в течение беременности.

По последним данным, в Петербурге выявлено 14 тыс. 463 случая коронавируса. Выздоровели после заражения 4 тыс. 458 человек, умерли 158.

Ранее в Минздраве сообщали, что в РФ насчитывается более 2 тыс. беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией.