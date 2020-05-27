Мэр украинских Черкасс подал в суд на Зеленского, который назвал его “бандитом”, и требует 1 гривну компенсации

27.05.2020, 13:45, Новости дня

Глава украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и требует от президента Украины Владимира Зеленского возместить ему 1 гривну (около $1) морального ущерба, сообщил 27 мая адвокат мэра Денис Цыпин.

“Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ”, – заявил адвокат в видеообращении в фейсбуке.

Конфликт вокруг мэра Черкасс начался после того, как местные власти одними из первых в Украине решили снять в городе с 1 мая карантинные ограничения и разрешили возобновить работу магазинам, мастерским, рынкам и летним площадок ресторанов. Это вызвало недовольство руководства Украины, в том числе Зеленского. Но власти города объяснили свои действия тем, что получили много обращений от представителей бизнеса, которые “из-за карантина оказались на грани выживания”.

Украинская полиция открыла уголовное производство в отношении городских властей Черкасс по факту принятия решения о смягчении карантина по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Глава МВД Арсен Аваков написал мэру Черкасс угрожающий твит и пригрозил жестко отреагировать на его действия, а президент Зеленский в фейсбуке передал Бондаренко “пламенный привет” “лично от президента, а также от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины”.

7 мая власти Черкасской области выиграли суд у городских властей и через суд остановили решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина. 20 мая, говоря о Бондаренко, Зеленский сказал, что “за один стол с такими бандитами не сядет”.

“Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите”, – заявил он.

Бондаренко в ответ предупредил Зеленского, что жители города будут сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин и подчеркнул, что он не боится уголовных дел. В интервью “Настоящему Времени” он говорил: “Статистика сегодня нашей инфекционной больницы – 18 людей с диагнозом COVID-19. Я считаю, что ситуация полностью под контролем”.