Роспотребнадзор заявил, что в Москве можно снимать карантинные ограничения. Власти ранее считали, что это “рано” делать

27.05.2020, 13:45, Новости дня

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 27 мая заявила, что в Москве готовы к первому и второму этапу отмены карантинных ограничений. Оценка чиновницы прозвучала на заседании Мосгордумы в прямом эфире.

Андреева также рассказала, что индекс распространения в столице остается на уровне 0,85, в медучреждениях есть достаточное количество свободных коек. Также Москва находится по тестированию на коронавирус на первом месте по России: “384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70”.

“Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу (выходу из изоляции) и, в принципе, даже готовы ко второму”, – сказала главный санитарный врач столицы.

По словам чиновницы, распространение коронавируса в Москве снижается, и при сохранении этой тенденции власти разрешат гражданам прогулки, возобновится работа заведений из сферы услуг.

“Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня, по снижению темпов прироста и общего количества заболеваний, мы сможем перейти к этапу выхода на открытие объектов и, может быть, все-таки разрешить прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей”, – отметила Андреева.

В Москве до сих пор действуют жесткие ограничительные меры: цифровые пропуска для выхода из дома не отменены, введен обязательный масочный и перчаточный режим. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая заявил, что в Москве пока рано снимать ограничения на передвижение и необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом (режим изоляции, масочный режим, электронные пропуска и другие). Но как долго все эти ограничения продлятся – мэр не сообщил. ​

На данный момент “режим самоизоляции” в Москве действует до 31 мая. Власти столицы пока неофициально объявляли о его продлении. Тем не менее, например, в​ Москве трудовые мигранты уже снова вышли на стройки.