Land Rover вывел на тесты обновленный внедорожник Land Rover Discovery

27.05.2020, 13:40, Новости дня

Пользователям продемонстрировали шпионские фотографии нового внедорожника Land Rover Discovery, который на кузове имеет плотный камуфляж.

Вместе с тем автомобиль имеет практически не измененный дизайн, тогда как существенная модернизация коснулась технических характеристик автомобиля. Известно, что модель имеет модернизированный передний бампер и головную оптику. Разработчики улучшили силовую установку, которая соответствует жестким критериям и нормам ЕС. Более того, модель имеет отношение к электрической технике.

Новый внедорожник отличается от предшественников тем, что здесь применили подключаемый гибрид. Изменения коснулись и салона, в котором применены передовые системы безопасности, а также улучшенный мультимедийный комплекс.