Новые Audi S6 и Audi S7 Sportback вышли в России

27.05.2020, 13:40, Новости дня

Немецкая компания Audi стартовала прием заказов на «заряженные» модификации Audi S6 и Audi S7 Sportback.

Приобрести улучшенный седан можно по цене от 5,9 млн рублей. В данной версии автомобиль выдает 450 л.с. мощности. Однако для лифтбэка предусмотрен более внушительный ценник в размере 7,04 млн рублей. Несколько ранее покупателям также предложили упрощенные версии, которые имеют 2,9-литровые моторы. Разработчики анонсировали, что седан способен разогнаться до 100 км в час за 4,6 секунд.

Автомобили отличаются подвеской и некоторыми другими параметрами, включая тормозную систему. В свою очередь, эксперты прогнозируют, что предложенные модификации окажутся крайне востребованными на рынке и смогут проявить высокий интерес у широкой аудитории пользователей.