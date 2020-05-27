Семьям умерших от коронавируса медработников предложили назначать денежные выплаты

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27.05.2020, 13:30, Новости дня

В Совете Федерации предложили правительству назначать единые денежные выплаты семьям медработников в случае смерти врачей из-за COVID-19, а самим врачам – в случае получения ими инвалидности из-за работы с коронавирусной инфекцией.

«Обратиться в правительство с предложением проработать вопрос о назначении единой денежной выплаты (ЕДВ) в случае установления медицинским работникам группы инвалидности, связанной с их участием в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной (либо иной) инфекции, в размере, установленном конкретно для данной категории инвалидов (выделить данных получателей в отдельную категорию), а в случае наступления смерти медицинского работника – предусмотреть выплату ЕДВ для членов его семьи (родителей, супругов, детей)», – передает РИА «Новости» перечнь мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства Россиии в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Также сенаторы считают необходимым повысить уровень пенсионного обеспечения работающих пенсионеров из числа медицинских работников.

25 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство видит положительную динамику по выплатам медикам, сейчас деньги выплачиваются за май.

Напомним, ранее в среду Минздрав подтвердил готовность обеспечить дополнительные выплаты медикам.



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