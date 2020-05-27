Пульмонолог объяснил, почему у курильщиков COVID-19 может протекать тяжелее

27.05.2020, 13:30, Новости дня

Курящие со стажем более десяти лет, как правило, имеют бронхит курильщика, что свидетельствует о том, что течение коронавируса или любой другой инфекции у него будет проходить в более тяжелой форме, нежели у других людей, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

В Роспотребнадзоре предупредили, что курящие люди рискуют перенести коронавирусную инфекцию тяжелее, чем другие, так как вредная привычка ухудшает работу легких. Также есть риск подхватить вирус через рот – непосредственно от сигареты или других табачных изделий.

«Курильщики наиболее подвержены тяжелому течению коронавируса, так как имеют бронхит курильщика. В 80 % случаев он возникает при стаже курения более десяти лет. И раз у человека есть бронхит курильщика, значит его дыхательная система с поврежденной защитной функцией», – говорит Какабиненко.

Пульмонолог также подчеркивает, что у каждого человека организм по-разному реагирует на употребление табака, кому-то и пяти лет достаточно, чтобы заработать такую болезнь. Но, как правило, такие ранние последствия приходят, если человек страдал бронхиальной астмой или часто болел воспалением легких.

Врач также отмечает, что курящие рискуют перенести не только новый коронавирус в средней или тяжелой форме, но и другие вирусные инфекции.

«С возрастом на человеческий организм действует все больше повреждающих факторов, и уже к 60 годам много разных болячек. Поэтому, естественно, если пожилой еще и курит, то ходит по лезвию ножа, особенно в наше время. А что касается детского курения, у нас и вправду есть такая проблема, и с ней нужно первостепенно бороться», – объясняет Карабиненко.

Курить начинают еще в школе, в 11-14 лет, чем просто «плюют в будущее», ведь бронхит курильщика у таких ребят появится уже к 20-25 годам, а ведь это только начало жизни, предупреждает пульмонолог.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения развенчали миф о том, что курение может быть хорошей профилактикой против коронавируса нового типа.