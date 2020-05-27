В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины соседями ночью

27.05.2020, 13:16, Новости дня

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрении Госдумы законопроект, обязывающий соседей в многоквартирных домах соблюдать тишину в ночью, а также санитарно-гигиенические, экологические и противопожарные правила.

Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс статьей об обязательствах по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах, передает РИА «Новости».

«Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время, соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления», – говорится в проекте закона.

Документом также не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время, при этом временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона. Вместе с тем, законопроектом оговаривается, что нарушением тишины не будут считаться плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие, а также спасательные, аварийно- восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. При проведении ремонтных работ, нарушающих эти правила, собственник помещения будет обязаны уведомить об этом своих соседей.

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект, которым хотят закрепить в федеральном законодательстве статью о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах.