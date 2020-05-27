 

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины соседями ночью

27.05.2020, 13:16, Новости дня

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрении Госдумы законопроект, обязывающий соседей в многоквартирных домах соблюдать тишину в ночью, а также санитарно-гигиенические, экологические и противопожарные правила.

Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс статьей об обязательствах по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах, передает РИА «Новости».

«Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время, соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления», – говорится в проекте закона.

Документом также не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время, при этом временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона. Вместе с тем, законопроектом оговаривается, что нарушением тишины не будут считаться плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие, а также спасательные, аварийно- восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. При проведении ремонтных работ, нарушающих эти правила, собственник помещения будет обязаны уведомить об этом своих соседей.

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» разработали законопроект, которым хотят закрепить в федеральном законодательстве статью о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ

10.04 / В Сети рассекретили недорогой смартфон Google Pixel 4a

04.05 / Криштиану Роналду не может вернуться в Турин

05.05 / На Украине изъяли партию кокаина стоимостью 8 млн долларов

02.04 / Еманжелинских полицейских обвиняют в том, что они не отреагировали на вызов из больницы из-за боязни коронавируса

22.04 / Названы основные способы передачи коронавируса

10.05 / Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до минимума с начала вспышки

30.04 / ФАС потребовал не заявлять об эффективности «Аллокин-альфа» при коронавирусе

30.04 / Эксперт: Украинские заробитчане оказались в положении рабов

26.03 / Вопрос дня: Кому положены социальные выплаты из-за коронавируса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска