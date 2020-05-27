 

Ученые назвали странную особенность коронавируса

27.05.2020, 13:08, Новости дня

Австралийские ученые назвали странную особенность SARS-CoV-2, отличающую его от других вирусов.

Было проведено исследование, в рамках которого ученые изучали устойчивость живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка, и чем крепче он присоединяется, тем меньше вероятность его исчезновения из организма, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. Даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю.

Кроме того, специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей.

«Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно», – сообщил профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Он отметил, что обычно вирусы лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 «полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться».

Ранее вскрытие выявило особенность в легких погибших от коронавируса людей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В мире: Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

09.04 / Усик призвал украинцев думать о жителях Крыма и Донбасса, а не о территории

26.03 / Конгресс США не дал денег на закупку нефти в стратегический резерв

20.05 / США начали опасаться китайской слежки в Африке

30.04 / Еще одному фигуранту дела об убийстве сына Соболева сообщили о подозрении

15.04 / В Москве введут новые меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом

20.04 / Вице-спикер Госдумы: Думаю, многие организации с удовольствием выйдут 1 мая на работу

18.05 / Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

30.04 / Град, который выпал в Аргентине, установил мировой рекорд

14.05 / Биолог пояснила неоднозначность статистики по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска