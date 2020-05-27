Мэр Черкасс подал в суд на обозвавшего его Зеленского

27.05.2020, 13:08, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского с иском о защите чести и достоинства из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.

«Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ», – сообщил Цыпин на видео, которое опубликовал в Facebook.

Также Цыпин подчеркнул, что считает незаконной ситуацию, когда глава государства называет кого-либо «бандитом».

Сам же Бондаренко, комментируя свои действия, сообщил в своем Facebook, что «конституция Украины одна и «ее необходимо уважать и соблюдать независимо от должности».

Ранее во время своей пресс-конференции Зеленский назвал мэра Черкасс «бандитом», а его действия на фоне коронавируса – популизмом. Позже глава Черкасс заявил, что намерен подать на Зеленского в суд.

Напомним, национальная полиция Украины возбудила дело из-за решения властей города Черкассы ослабить карантинные меры, введенные из-за коронавируса.

В Черкассах с 1 мая разрешили возобновить работу магазинам непродовольственных товаров (книжным, строительным, канцелярским, электроники и другим), салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева, политику ослабления карантина.