В Роспотребнадзоре сообщили о скором появлении вакцины от коронавируса

27.05.2020, 12:54, Разное

Для разработки лекарства от COVID-19 нужно еще немного времени, отметила глава ведомства. “Я абсолютно уверена, что это произойдет достаточно скоро”, – заявила Попова.

Принятые меры для борьбы с коронавирусом оправдали себя, и теперь необходимо закрепить успех, сказала глава ведомства в интервью “Комсомольской правде”. В отличие от некоторых стран, Россия потратила два с половиной месяца не зря, констатировала она.

Попова напомнила, что смертность от коронавируса удалось удержать на низком уровне. Врачам не пришлось выбирать, кого подключать к аппарату ИВЛ, а кого оставить без помощи, подчеркнула руководитель ведомства.

В ближайшее время можно ждать позитивных изменений в борьбе с коронавирусом в России, считает Попова. “Мы уже сегодня умеем защититься, мы уже сегодня знаем, какие меры принять, чтобы не заболеть”, – заверила чиновница.

Напомним, что вакцину от коронавируса в России испытали на людях. Добровольцами стали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вакцина достигла своей цели – создала в организме испытуемых иммунитет к коронавирусу, сообщил в беседе с “Интерфакс” директор центра Александр Гинцбург. Побочных эффектов ученые не обнаружили.

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 338 человек. Число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 370 тысяч, более 142 тысяч граждан вылечились.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 6:26 PDT