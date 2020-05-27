Россияне начали массово забирать деньги из банков

27.05.2020, 12:54, Разное

Россияне начали массово забирать валютные вклады из банков. Только за апрель граждане вернули себе 1,1 миллиарда долларов.

Специалисты отмечают, что с начала года объем валютных вкладов физических лиц уменьшился на 8,3 миллиарда долларов. Эксперты связывают такую тенденцию с ухудшением финансового положения граждан, из-за чего они решили воспользоваться своими накоплениями.