 

Россияне начали массово забирать деньги из банков

27.05.2020, 12:54, Разное

Россияне начали массово забирать валютные вклады из банков. Только за апрель граждане вернули себе 1,1 миллиарда долларов.

Специалисты отмечают, что с начала года объем валютных вкладов физических лиц уменьшился на 8,3 миллиарда долларов. Эксперты связывают такую тенденцию с ухудшением финансового положения граждан, из-за чего они решили воспользоваться своими накоплениями.



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