Экс-послы осудили попытки использовать Украину в предвыборной кампании в США

27.05.2020, 12:50, Новости дня

Семь бывших американских послов в Украине осудили то, что они расценили как попытки использовать эту страну в качестве инструмента для «порождения разобщенности» в ходе президентской предвыборной кампании этого года.

В письме, опубликованном на сайте Атлантического совета, не уточняется, что вызвало беспокойство у бывших послов. Однако Джон Хербст, служивший послом в Киеве в 2003-2006 годах, а теперь возглавляющий аналитический Евразийский центр (Eurasia Center), заявил, что мотивом для него послужила утечка записей давних телефонных разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, которые в тот момент занимали должности вице-президента США и президента Украины, соответственно.

«На протяжении многих лет мы работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году», – пишут дипломаты, работавшие при администрациях как республиканских, так и демократических президентов.

«Поэтому нас обескураживают попытки нагнетания украинской темы во внутренней политике Америки на фоне приближения президентских выборов 2020 года. Эти усилия продвигают ложную и токсичную интерпретацию событий, не основанную на реалиях американо-украинских отношений, для того чтобы ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной и породить разобщенность между нашими странами», – отмечают дипломаты.

Хербст предположил, что публикация записей разговоров связана с пророссийскими интересами и может подорвать усилия США по искоренению коррупции в Украине и запуску масштабных реформ, направленных на совершенствование системы управления.