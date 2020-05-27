Парадный настрой Кремля

27.05.2020, 12:50, Новости дня

Объявленное накануне решение президент России Владимира Путина провести 24 июня парад Победы в Москве вызвало в стране широкие и разноречивые отклики как в соцсетях, на и на экспертном уровне.

Изначально, когда в Кремле собирались провести парад по устоявшейся традиции 9 мая, в нем должны были быть задействованы 15 тысяч человек и около 400 единиц техники. Власти долго не соглашались переносить мероприятие, хотя эпидемия коронавируса в стране распространялась полным ходом. В результате многие военнослужащие, принимавшие участие в подготовке к параду, оказались инфицированными, а масштабное торжество все же пришлось отменить.

По состоянию на среду, 27 мая, в столице зафиксировано свыше 170 тысяч пораженных коронаравирусом, а число летальных исходов превысило две тысячи. Это больше, чем в целом ряде государств.

Во всем мире в связи с пандемией в нынешнем году отказались от широких массовых мероприятий по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Исключение составила Беларусь, где парад не взирая ни на что прошел 9 мая.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников думает, что Владимир Путин не мог позволить себе вовсе отменить парад Победы. Потому что, по его мнению, это основная из оставшихся возможных двух мобилизационных мероприятий, включая голосование за изменения в Конституцию.

«Здесь удивительно другое: Путин не стал объявлять на этот же день голосование по поправкам в основной закон, как все ожидали, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Вероятно, эта тема еще до конца не обсуждена властями в контексте с ситуацией с пандемией. Нет уверенности в том, что к 24 июня карантин будет окончательно снят и голосование, по крайней мере очное, станет возможным. А провести два мобилизационных мероприятия в один день было бы важно с той точки зрения, что президент испытывает серьезнейшие проблемы с рейтингом одобрения своей деятельности, и остро нуждается в тех действиях, которые подняли бы настроение населения».

Опасность новой вспышки коронавируса сейчас всерьез обсуждается, и колебания властей заметны, констатирует политолог: «Когда Путин вдруг приехал в Кремль, все ждали, что именно оттуда он, выйдя из довольно продолжительной самоизоляции, объявит о дне голосования. Но ничего этого не случилось. А в результате вышло такое половинчатое решение. Полагаю, это сделано, чтобы исключить каких-то сложностей. Для него сейчас крайне важно не упустить время для того, чтобы хотя бы чуть-чуть поддержать собственный рейтинг через полтора месяца после того как он был вынужден отказаться от парада Победы».

Андрей Колесников также считает, что парад назначен на 24 июня, так как Кремлю нужно было «прицепиться за какой-то исторический повод».

«Историческая политика сейчас крайне важна в пропагандистско-идеологическом плане. Это способ проэксплуатировать знаковое событие, соотнести его с сегодняшним днем и представить себя победителем над вирусом, над нацизмом и фигурой, которая способна объединить нацию в сложных условиях», – резюмировал он.

В свою очередь, как предположил руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман, с высокой степенью вероятности можно ожидать, что в ближайшее время объявят и о проведении голосования по правкам в Конституцию тоже 24 июня. На взгляд политика, «всенародное голосование» принципиально важно для Путина, потому что тот прекрасно понимает: его рейтинг неуклонно падает.

«И президент дает себе отчет, что когда люди, натерпевшись, выйдут из режима самоизоляции, то они могут и «поблагодарить» его, проголосовав против поправок, – подчеркнул он. – Конечно, весь процесс голосования у властей под полным контролем, все сделано, чтобы совершенно невозможно было ничего точно посчитать и ничего нельзя было проверить. Тем не менее, на отдельных участках в Москве, Санкт-Петербурге Путину могут сильно испортить настроение. А главное не только стране, но и всему миру станет понятно, что король-то голый, а все остальное голосование в глубинке, на Кавказе, ничто иное как масштабные и наглые фальсификации».

То, что президент уже решил проводить парад, несмотря на очевидную опасность для людей в связи с коронавирусом, объясняется традиционной для российских властей психологией, уверен Леонид Гозман: «Люди для них – расходный материал. Путин ничем в этом смысле не отличается. 24 июня – годовщина исторического парада Победы на Красной площади, поэтому она для него так привлекательна, как мне кажется».

Таким образом связывается голосование за его бессрочное пребывание во власти с победой над нацизмом, обобщил политик.