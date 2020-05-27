 

Украинский посол в Германии назвал призывы к снятию санкций с РФ пощечиной

27.05.2020, 12:48, Новости дня

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал предложения об отмене санкций в отношении РФ пощечиной украинцам.

«Заявление министра – это пощечина украинцам. … Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо», – сказал дипломат интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.

Так посол отреагировал на заявления министра федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, которая назвала антироссийские санкции бессмысленными и призвала Берлин отменить их, передает РИА «Новости».

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».



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