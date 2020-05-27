Экономическая активность в РФ начала восстанавливаться

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27.05.2020, 12:48, Новости дня

Экономическая активность в РФ достигла уровня в 79% от докризисного, сообщил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

Решетников сообщил в ходе выступления в Госдуме, что «с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления (в экономической активности)», передает ТАСС.

«На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности», – добавил он.

Ранее МЭР подготовило прогноз экономического развития России.



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