Грабитель оставил записку с извинениями в Забайкалье

27.05.2020, 12:48, Новости дня

Предполагаемый грабитель в Чите написал потерпевшей пенсионерке записку с извинениями, вернул часть награбленного и был пойман, информирует пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.

«В минувший понедельник в полицию обратилась 72-летняя жительница Читы и сообщила о том, что неизвестный выхватил из ее рук сумку. <…> Вместе с ней в подъезд зашел мужчина и схватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон «Хонор» стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и денежные средства. Заявительница оценила ущерб на сумму около 35 тыс. рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался местный 24-летний житель, ранее судимый за кражу. Он дал признательные показания. Смартфон полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.161 УК Российской Федерации «Грабеж». Мужчине грозит срок до четырех лет лишения свободы.