Брэд Питт появился на публике впервые за последние два месяца

27.05.2020, 12:35, Разное

Голливудский актер одним из первых начал соблюдать режим самоизоляции после глобального распространения вируса COVID-19 – и последние два месяца ни разу не появился в объективе папарацци или на улице. Увидеть Брэда Питта после его появления на 92-й церемонии вручения премии “Оскар” (которая прошла еще в феврале) можно было разве что на ток-шоу, записанных до пандемии, а также во время коротких скетчей на YouTube-передачах его коллег. Но несколько часов назад Питт наконец прервал свое заточение и “вышел в свет”: репортерам удалось сфотографировать актера во время его разговора с другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers по имени Фли. Мужчины, по-видимому, обсуждали технические характеристики стоящего между ними мотоцикла модели BMW R-1250, стоимость которого составляет примерно 20 тысяч долларов.

Брэд Пит и его приятель Фли

Послушно соблюдающий карантин Питт вместе с тем появился на улице без маски и перчаток, которые уже давно стали неотъемлемым аксессуаром для прогулок среди его коллег. Для выхода актер выбрал свободные джинсы и кофту оливкового цвета. Кстати, одежду именно оливкового и бирюзового оттенков он чаще всего выбирает во время карантина. Например, свое видеообращение к студентам университета Миссури Питт записывал как раз в свитшоте этого цвета. Оливковый он выбрал и для появления на YouTube-шоу Джона Красински Some Good News (“Несколько хороших новостей”). Также, судя по новым фото Брэда, он, в отличие от многих актеров, решивших в отсутствии ролей постричься как можно короче, предпочел повременить со сменой прически.

В последнее время Брэд горазд на сюрпризы по видео: например, на шоу актера и супруга актрисы Эмили Блант Джона Красински он предстал в новой для себя роли – ведущего прогноза погоды. Актер выглянул на секунду за дверь своего особняка со словами “Вроде бы снаружи неплохо” – и тут же спрятался. Также он появился в ироничном скетче американской передачи Saturday Night Live, где изобразил известного в Америке доктора Энтони Фаучи. А ранее он снялся в шоу Celebrity IOU на телеканале HGTV, в рамках которого звездам А-листа предлагается придумать своего рода жест благодарности людям, внесшим большой вклад в их жизнь. Таким человеком для Брэда Питта оказалась его визажист Джин Блэк, с которой 56-летний актер сотрудничает уже много лет. Вместе с ведущими шоу Дрю Скоттом и его братом Джонатаном (ко всему прочему – бойфрендом Зои Дешанель) Брэд сделал ремонт гаража Джин в Санта-Монике, превратив его в шикарный домик для гостей.

Брэд Питт и его прогноз погоды Брэд и Джин Блэк