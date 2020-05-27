Теперь официально: Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным

27.05.2020, 12:35, Разное

В конце прошлого года стало известно о расставании певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Однако на развод супруги подали только вчера. Истцом по документам выступает Пелагея. Заявление уже принято к производству, и сейчас происходит подготовка к рассмотрению дела. Первая встреча супругов в суде назначена на 15 июля.

О том, что стало причиной расставания, доподлинно неизвестно. Поклонники пары были уверены, что во всем виновата девушка, с которой спортсмен был запечатлен держащимся за руку, – их совместный снимок появился в сети после того, как из аккаунтов Instagram обоих супругов исчезли совместные фотографии.

Вскоре стало известно, что незнакомку зовут Мария Гончар. Изначально пара скрывала роман, но теперь говорит о нем открыто: они проводят время на самоизоляции вместе, компанию им составляет их общий питомец – пес породы шиба-ину по кличке Фокси. Его Иван подарил Марии, и с этого года у собаки даже есть своя страница в Instagram, где в графе “мама” значится Гончар, “папа” – Телегин.

Иван Телегин, Мария Гончар и Фокси

Сам же Иван просит никого не винить в их с Пелагеей распавшемся браке:

Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации хотелось бы внести немного ясности.

Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!

– написал Телегин.

Иван Телегин с дочкой Таисией

Напомним, о романе певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина общественность узнала весной 2016 года. Новости об этом сопровождали неприятные подробности на тему того, что певица якобы увела спортсмена из семьи. Долгое время эту информацию Пелагея никак не комментировала, но в октябре 2017-го прервала молчание. В документальном фильме “Пелагея. Счастье любит тишину” она впервые рассказала о начале романа с Телегиным и опровергла слухи, признавшись, что на момент их знакомства он уже считал себя свободным человеком.

Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила… Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее. Никого из семьи я не уводила.

Нас познакомила лучшая подруга, – вспоминал Телегин. – С первых минут нашего общения я был восхищен. Она такая воздушная, нежная… Хотелось ее просто взять, обнять и никуда не отпускать… Сильной женщине нужен сильный мужчина, который будет стеной, за которой она чувствует себя защищенной.

Пара поженилась в середине июня 2016 года. Они расписались в Кутузовском загсе Москвы, после чего в одном из ресторанов на Рублевке состоялся свадебный банкет для друзей и родных. В январе 2017 года Пелагея и Иван впервые стали родителями: у них родилась дочь Таисия.

Пелагея и Иван Телегин с дочкой Таисией