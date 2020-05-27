Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского, чтобы взыскать с президента 1 грн

27.05.2020, 12:31, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 мая в Facebook сообщил адвокат Бондаренко Денис Цыпин.

В исковом заявлении, которое показал адвокат, указано, что мэр Черкасс намерен взыскать с главы государства 1 грн.

“Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ”, – заявил адвокат.

Также Цыпин подчеркнул, что считает незаконной ситуацию, когда глава государства называет кого-либо “бандитом”.

Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду#АдвокатДенисЦипін #Зеленський #мерЧеркас #АнатолійБондаренкоАнатолій Бондаренкоhttps://youtu.be/YmhOReL9jAM Posted by Адвокат Денис Ципін on Teisipäev, 26. mai 2020

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета должны были ослабить карантинные ограничения. Работу разрешили возобновить магазинам непродовольственных товаров (книжным, строительным, канцелярским, электроники и другим), салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

7 мая Черкасский окружной административный суд остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина.

20 мая Зеленский, комментируя поведение Бондаренко, заявил, что не сядет за один стол с “бандитами”.

“Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите”, – заявил президент.