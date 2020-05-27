17 областей Украины готовы ко второму этапу смягчения карантина

27.05.2020, 12:31, Новости дня

17 областей Украины готовы ко второму этапу смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая пресс-службой Министерства здравоохранения страны.

В то же время семь регионов страны по-прежнему не соответствуют условиям ослабления карантина.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, а также во Львовской, Ровненской и Черновицкой областях.

При этом в Черновицкой области превышена допустимая норма загруженности больниц.

Донецкая и Луганская области не готовы ко второму этапу смягчения карантина, поскольку провели недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

Скриншот: moz.gov.ua

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 22 мая, как сообщали в Минздраве, ко второму этапу смягчения карантина не были готовы 11 областей Украины.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.