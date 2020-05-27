 

С 30 мая в Киеве начнут открывать торгово-развлекательные центры – Кличко

27.05.2020, 12:30, Новости дня

Неработающие из-за карантина торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Киеве начнут открывать в конце недели. Об этом 27 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров – без работы развлекательных зон. ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – будут открывать с субботы, 30 мая”, – сказал мэр.

По его словам, с этой же даты в столице могут заработать гостиницы (кроме хостелов), для которых “прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать”.

“Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 м² площади помещения”, – перечислил Кличко.

Рестораны в отелях будут пока работать на вынос, объяснил он.

Мэр отметил, что решение о возможной работе ресторанов и кафе комиссия рассмотрит отдельно.

Карантин в Украине ввели в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На утро 27 мая в Киеве подтвердили 2739 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 442 человека, умерли 64.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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