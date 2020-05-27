СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса

27.05.2020, 12:30, Новости дня

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса 19 и 25 мая, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Так, 25 мая бригада украинских военных под командованием полковника Максима Марченко произвела прицельный артобстрел поселка Александровка в Петровском районе Донецка. Шесть жилых домов были разрушены, сообщается на сайте СК.

Также 19 мая 59-летняя местная жительница была ранена в результате обстрела объектов инфраструктуры в поселке Еленовка самопровозглашенной ДНР.

По данным фактам в отношении украинских военнослужащих возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России).

Ранее следователи установили причастность полковника Марченко к другим обстрелам и гибели мирных жителей в Донбассе.

Отмечается, что за последние несколько недель военнослужащие ВСУ обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Еленовке, Горловке, Гольмовском, Золотом-5, Донецком.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство у Кремля, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик.

Напомним, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна». Грызлов обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе.