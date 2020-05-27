Xiaomi планирует изучать взаимодействие компьютера и мозга человека

27.05.2020, 12:30, Разное

Xiaomi планирует изучать взаимодействие компьютера и мозга человека. Дочернее предприятие корпорации Huami уже сообщило об открытии для этих целей лаборатории.

Данная фирма будет заниматься изучением человеческого мозга. Кроме того, специалисты планируют отслеживать закономерности, которые существуют между органом центральной нервной системы и компьютером.

В работе исследовательского центра будут задействованы учёные из Научно-технического университета Китая. Планируется осуществление инвазивных и неинвазивных экспериментов. Для этого научные работники будут подключать человеческий мозг к компьютеру.

Таким образом, специалисты хотят добиться повышения уровня здравоохранения с помощью создания самой новой модели, построенной на объединении технологий и организма человека.

Первое исследование будет посвящено изучению органа центральной нервной системы при эпилепсии. Медики предполагают, что так у них появится возможность получить определенные маркеры неврологического заболевания с использованием электрофизиологии.