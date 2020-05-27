 

Полина Диброва трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

27.05.2020, 12:30, Разное

Полина Диброва, жена ведущего Дмитрия Диброва, трогательно поздравила младшего сына Илью с именинами. В честь события она продемонстрировала серию архивных фото детей.
На своей странице в Instagram Полина Диброва поздравила своего сына Илью с днем рождения. Мальчику исполнилось 5 лет. В посте модель написала, что радуется, что сын выбрал именно их. В семье у ведущего Дмитрия Диброва подрастает трое сыновей, и его супруга показала подписчикам архивные снимки детей.

Поклонники в комментариях написали, что все наследники четы Дибровых красивые, они собрали самые лучшие черты родителей. Также фанаты считают, что Полина Диброва – хорошая мать, ведь в свободное время занимается детьми. Также в комментариях отметился Эммануил Виторган, пожелав имениннику успехов и здоровья.
https://oane.ws/uploads/posts/2020-05/1590568999_peee.jpg



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