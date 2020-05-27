 

В Петербурге умерла беременная с коронавирусом. Ребенка спасти не удалось

27.05.2020, 12:18, Новости дня

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась беременная женщина, зараженная коронавирусом. Ребенка также не удалось спасти.

Главный врач роддома № 18 Галина Гриненко рассказала, что у некоторых зараженных разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени, а кто-то остается бессимптомным носителем вируса. "У этой женщины была яркая клиническая картина", — сказала главврач ТАСС. Причины смерти выясняет городская врачебная комиссия.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь уточнил, что умершая женщина была мигранткой. Она не состояла на учете и не была под наблюдением врачей в течение беременности.

 

По последним данным, в Петербурге выявили 14 463 случая заражения COVID-19. Город находится на третьем месте среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 458 человек, скончались 158. В городе действует два медцентра, которые занимаются беременными женщинами с коронавирусом.

На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пока смягчение ограничений, связанных с COVID-19, невозможно. 



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