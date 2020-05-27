Мастерство пилота позволило избежать авиакатастрофы над Ленобластью
27.05.2020, 12:18, Новости дня
Прогулочный самолет "Сессна" совершил аварийную посадку в поле близ деревни Низово в Ломоносовском районе. Только мастерство пилота при посадке позволило избежать авиакатастрофы. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", летчик и пассажир судна не пострадали.
Предварительно установлено, что к вынужденной посадке Сессны-172 привела техническая неисправность. Якобы, произошло возгорание в двигателе, и возникли проблемы с креплением винта. В настоящее время следователи Следственного управления по Ленинградской области приступили к выяснению обстоятельств происшествия.
Текст:
ГТРК "Санкт-Петербург"
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет