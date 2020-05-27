Мастерство пилота позволило избежать авиакатастрофы над Ленобластью

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27.05.2020, 12:18, Новости дня

Прогулочный самолет "Сессна" совершил аварийную посадку в поле близ деревни Низово в Ломоносовском районе. Только мастерство пилота при посадке позволило избежать авиакатастрофы. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", летчик и пассажир судна не пострадали.

Предварительно установлено, что к вынужденной посадке Сессны-172 привела техническая неисправность. Якобы, произошло возгорание в двигателе, и возникли проблемы с креплением винта. В настоящее время следователи Следственного управления по Ленинградской области приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

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ГТРК "Санкт-Петербург"



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