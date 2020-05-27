 

Учёные: Препарат от малярии может быть эффективен при раке мозга

27.05.2020, 12:17, Разное

Учёные из Университета Содружества Виргинии выяснили, что препарат от малярии может быть эффективен при раке мозга. Речь идёт о средстве под названием люмефантрин.
Мультиформная глиобластома является наиболее распатроненной и агрессивной формой опухоли мозга. Современный образец лечения данного заболевания, в который входит лучевая терапия и темозоломид, противораковая химиотерапия, способен лишь немного улучшить состояние пациента и увеличить продолжительность его жизни. Кроме того, этот тип онкологии обладает устойчивостью к указанным методам, а пятилетняя выживаемость больных, получающих стандартную терапию, составляет менее 6%. При этом, ни один современный способ лечения не может предотвратить рецидив.

Учёные изучили уже имеющиеся препараты и обнаружили, что люмефантрин имеет возможность ингибировать генетический элемент, который способствует развитию и прогрессированию рака – Fli-1. Он осуществляет контроль за устойчивостью мультиформной глиобластомы к радиации и темозоломиду.

В ходе исследований in vitro специалисты выяснили, что применение люмефантрина разрушает раковые клетки и сдерживает рост новых опухолей. Стоит отметить, что это относится и к резистентной форме.



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