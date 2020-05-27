 

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» банка Morgan Stanley

27.05.2020, 12:16, Новости дня

Центробанк с 27 мая аннулировал лицензию у российской «дочки» американского инвестиционного банка Morgan Stanley в связи с решением о ее добровольной ликвидации, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Морган Стэнли Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк РФ в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», – сообщается на сайте регулятора.

31 марта российское подразделение Morgan Stanley приняло решение о добровольной ликвидации банка. 10 апреля банк подал в ЦБ ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

30 апреля Банк РФ аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг «Морган Стэнли Банк» на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на основании заявлений организации.

Ранее в Morgan Stanley отмечали, что реструктуризация присутствия банка на российском рынке – обоснованное решение на фоне снижения клиентской активности, связанной в том числе с введенными в адрес РФ санкциями.



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