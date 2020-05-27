“Коммерсант”: экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали с пневмонией. Ранее он подал в суд на Путина

27.05.2020, 12:15, Новости дня

Бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева госпитализировали с двусторонней пневмонией в одну из больниц Санкт-Петербурга. Источники “Коммерсанта” сообщают, что его состояние тяжелое – в легких нашли множественные поражения.

Сейчас политика подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который принудительно насыщает кровь кислородом.

Накануне стало известно, что Игнатьев подал иск в Верховный суд к президенту Путину. В нем он оспаривает президентский указ о своей досрочной отставке с поста главы региона. В суде часть иска отклонили.

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой “в связи с утратой доверия” 29 января. Ранее чиновника исключили из рядов правящей партии “Единая Россия” за нарушение этических норм. Игнатьев был героем нескольких скандалов: с ключами от пожарных автомобилей, когда заставлял прыгать руководителя местной пожарной службы, и когда призывал “мочить” журналистов. Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года.