Жительница Северной Осетии пожаловалась Путину на фальсификацию статистики по COVID-19 и что работникам моргов не выдают защиту

27.05.2020, 12:15, Новости дня

Жительница столицы Северной Осетии Владикавказа Юлия Голошапова пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на фальсификацию статистики по COVID-19, которую власти региона отправляют “наверх”, и на ситуацию в моргах, которая сложилась в результате коронавирусной пандемии. Текст ее письма публикует Кавказ.Реалии, Голошапова ссылается на информацию, полученную от матери, которая работает в морге.

“Только сегодня на вскрытии было около девяти человек, у которых был подтвержден коронавирус, – пишет женщина в обращении к Путину. – Но по официальным данным, умерших у нас менее 10 (обращение зарегистрировано 14 мая, сейчас умерших от коронавируса 32, по официальным данным, – прим. “Кавказ.Реалии”). Почему ей пришлось перепечатывать медкнижки, в которых прикрепляют отрицательный результат на коронавирус, хотя вскрытие показывает совсем другое?”

Также она возмущена тем, что сотрудники морга, которые проводят вскрытие тел больных, умерших от коронавируса, не относятся к тем, кто работает с зараженными, и, соответственно, не получают дополнительных “президентских” выплат. Кроме того, как утверждает Голошапова, патологоанатомы не обеспечены средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев уже потребовал от руководителя бюро судебно-медицинской информации прокомментировать изложенные в обращении факты. О том, были ли по результатам письма применены какие-то административные меры к матери Юлии Голошаповой, пока не сообщается.

В Северной Осетии, по официальным данным на утро 27 мая, заболели коронавирусом 2755 человек, 32 из них умерли. Это вдвое меньше, чем заразились в соседнем Дагестане, но примерно вдвое выше, чем в соседней Карачаево-Черкесии.