 

Жительница Северной Осетии пожаловалась Путину на фальсификацию статистики по COVID-19 и что работникам моргов не выдают защиту

27.05.2020, 12:15, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийЖительница столицы Северной Осетии Владикавказа Юлия Голошапова пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на фальсификацию статистики по COVID-19, которую власти региона отправляют “наверх”, и на ситуацию в моргах, которая сложилась в результате коронавирусной пандемии. Текст ее письма публикует Кавказ.Реалии, Голошапова ссылается на информацию, полученную от матери, которая работает в морге.

“Только сегодня на вскрытии было около девяти человек, у которых был подтвержден коронавирус, – пишет женщина в обращении к Путину. – Но по официальным данным, умерших у нас менее 10 (обращение зарегистрировано 14 мая, сейчас умерших от коронавируса 32, по официальным данным, – прим. “Кавказ.Реалии”). Почему ей пришлось перепечатывать медкнижки, в которых прикрепляют отрицательный результат на коронавирус, хотя вскрытие показывает совсем другое?”

Также она возмущена тем, что сотрудники морга, которые проводят вскрытие тел больных, умерших от коронавируса, не относятся к тем, кто работает с зараженными, и, соответственно, не получают дополнительных “президентских” выплат. Кроме того, как утверждает Голошапова, патологоанатомы не обеспечены средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.

 

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев уже потребовал от руководителя бюро судебно-медицинской информации прокомментировать изложенные в обращении факты. О том, были ли по результатам письма применены какие-то административные меры к матери Юлии Голошаповой, пока не сообщается. 

В Северной Осетии, по официальным данным на утро 27 мая, заболели коронавирусом 2755 человек, 32 из них умерли. Это вдвое меньше, чем заразились в соседнем Дагестане, но примерно вдвое выше, чем в соседней Карачаево-Черкесии. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Жители Германии призвали не ослаблять ограничений

15.05 / Euronews – купаться можно, лежать нельзя — «коронавирусное» лето задаёт новые пляжные стандарты

07.04 / В рамках акции #МЫВМЕСТЕ на горячую линию помощи пожилым поступило более 500 тыс. звонков

05.05 / Офис президента уладил конфликт с мэрами, у сына Лукашенко якобы нашли коронавирус. Главное из Telegram-каналов

21.04 / ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

30.04 / Природные пожары: в России горит 60 тысяч гектаров леса

12.05 / Известны даты возобновления чемпионатов Чехии и Португалии

13.05 / В Еврокомиссии считают, что Украина выполнила условия для получения €500 млн

30.03 / Еще два региона РФ ввели режим самоизоляции для граждан

07.04 / Формула-1. Гран-при Канады перенесен на неопределенный срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска