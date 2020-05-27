Мнения: Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

27.05.2020, 12:08, Новости дня

Гитлер был большой «европеец». Когда в июле 1942 года подразделения полка (развернутого в бригаду, далее развернутого в дивизию) «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в горячке наступления форсировали Дон и перешли на южный берег, рейхсканцлер лично приказал им вернуться, а чуть позже все соединение было передислоцировано во Францию.

Гитлер был большой «европеец». Когда в июле 1942 года подразделения полка (развернутого в бригаду, далее развернутого в дивизию) «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в горячке наступления форсировали Дон и перешли на южный берег, рейхсканцлер лично приказал им вернуться, а чуть позже все соединение было передислоцировано во Францию.

По принятым тогда в Германии воззрениям, в этом месте по Дону проходила граница между «Европой» и «Азией», и северный берег Дона был Европой, а южный берег был уже Азией. Гитлер суеверно боялся, что воинская часть, носящая его личное имя, ступит на земли Азии. Вероятно, в его «магическом» мышлении это означало гибель. Потому что он был «европеец».

В 1943-м году гитлеровские войска откатились на рубежи Восточного вала. Восточный вал или Линия Пантера-Вотан был не только полосой укреплений. Он замышлялся, как новая восточная граница Третьего Рейха. В состав Рейха должны были войти Крым, Юго-Запад России, Украина, Беларусь. То есть, вся западно-европейская часть СССР. Нацистская Германия не собиралась захватывать всю Россию.

Предполагалось только разбить большевиков и поставить в Москве марионеточное правительство «новой РФ без жидов и комиссаров». Евреев и коммунистов следовало, конечно, уничтожить везде, а также сильно проредить население, оставив только необходимый минимум для обслуживания поставок сырья в Рейх. Но территории Сибири Гитлер оккупировать не собирался. Разве что Дальний Восток отдавался им под юрисдикцию союзной Японии.

Рейх должен был уместиться в границах Европы. За пределами Европы у Германии могли быть только колонии и протектораты. А вот для Украины и Беларуси никакой вообще государственности, даже марионеточной, в плане нацистов не предусматривалось. Эти земли должны были просто быть розданы немецким поселенцам.

Как мы знаем, у фашистов тогда ничего не получилось. Восточный вал не стал новой границей, Красная Армия прорвала оборону и гнала гитлеровцев до самого Берлина. А по результатам войны город Кенигсберг с областью вернулся в Россию (ведь он уже был российским в 18-м веке) и вскоре был переименован в Калининград.

Может быть, это намек, некоторый урок истории для тех, кто хочет расширить свое «жизненное пространство» за счет чужих территорий: в результате можно лишиться и своих. Практически всем, кто имеет территориальные претензии к России, РФ может напомнить о своих исторических правах на их собственные территории.

Я бывал в Калининграде не раз. Он не показался мне «закрытой военной базой». Город очень открытый, дружелюбный, одновременно и российский, и европейский. Большинство жителей города и области – потомки советских людей, переселившихся из различных регионов СССР уже после Победы. Но удивительным образом калининградцы ценят и хранят традиции города, считают всю разнообразную историю Кенигсберга-Калининграда своей. Достаточно одной забавной детали: в ежегодной исторической реконструкции Грюнвальдской битвы польские войска изображают реконструкторы из Польши, литовские войска – реконструкторы из Литвы и Беларуси, а за Тевтонский орден «выступают» калининградцы. Потому что – ну, никого же больше от тевтонцев нигде не осталось.

Вообще надо всегда помнить, что понятия «Европа» и «Азия» в значительной мере являются идеологическими конструктами. Никакой единой Азии не существует, у Грузии и Монголии не очень много культурных параллелей. Но и Европа чрезвычайно разнородна. Можно было бы называть «настоящей Европой» страны, принявшие католичество, но после Реформации Германия и некоторые другие земли отошли от Папского престола.

А между Италией и Швецией различий, опять же, больше, чем сходств. Единство Европы провозглашается только в противопоставлении кому-нибудь, «дикарям», или «коммунистам», или «русским». Однако и это чистая идеология. Европа еще никогда не вела войну вся на одной стороне фронта, а всякий раз сражалась внутри себя. За право называться «настоящей Европой».

Советник американского президента назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», сетуя на размещение Россией ракет и прочих вооружений. Наверное, стоило бы как-то увязать это логически с военными базами, которые НАТО разместило в Прибалтике и Польше, в непосредственной близости к РФ и Беларуси. Но мне интереснее культурно-цивилизационный аспект такого яркого высказывания.

Как мне кажется, Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. Калининград должен был стать мостом между Россией и Западом, и он стал им. Область даже ввела упрощенные электронные визы для граждан Польши, Германии и ряда других стран. И, кстати, в регионе действует Особая экономическая зона.

И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, да даже и с тевтонцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это, как ни парадоксально, именно Калининград.

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