Отказавшийся от самоизоляции мужчина заразил коронавирусом постояльцев хостела в Москве

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27.05.2020, 12:08, Новости дня

Полицейские задержали выписанного из больницы на амбулаторное лечение мужчину, который не стал самоизолироваться и заразил постояльцев хостела на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В МВД сообщили, что «участковые уполномоченные ОМВД по району Выхино-Жулебино Москвы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил». Им оказался безработный приезжий, передает ТАСС.

Некоторое время назад мужчина был госпитализирован в связи с положительным результатом исследования на наличие коронавируса. Он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции дома.

При этом он указал недостоверные сведения об адресе фактического проживания и после выписки прибыл в хостел на Рязанском проспекте. Он умышленно не уведомил о своем заболевании администрацию хостела, в результате чего в дальнейшем с положительным результатом на COVID были госпитализированы еще несколько постояльцев.

В Генпрокуратуре сообщили, что по материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Также прокурор объявил гендиректору хостела предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и принятии противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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