Глава «Энергомаша» ответил на планы Украины «выбить» Россию из космических программ США

27.05.2020, 11:53, Новости дня

Заявления главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова о нехватке всего 30-40 млн долларов для производства более дешевых, чем в России, ракетных двигателей первой ступени для американских ракет Antares похожи на политический популизм, сообщил гендиректор российского НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Заявление Владимира Усова вызывает больше вопросов, чем ответов, и похоже на политический популизм», – считает Арбузов, мнение которого приводится на сайте предприятия.

Глава «Энергомаша» сыронизировал, что «вероятно, космическое агентство Украины единственное в мире обладает уникальным ноу-хау по разработке и освоению производства мощных ракетных двигателей по цене заурядного стартапа».

«Безусловно, с учетом применения современных инструментов управления и технологий, стоимость двигателя должна снижаться, быть комфортной для заказчика и обеспечивать конкурентоспособность не только самого двигателя, но и ракеты-носителя. Но это при условии, что двигатель уже существует, прошел конструкторские и летные испытания и отлично себя зарекомендовал, как РД-180 и РД-181. А есть ли подобные двигатели у Украины – вызывает сомнение, поскольку даже в период сотрудничества с Orbital за основу были взяты двигатели НК-33 еще советского производства. И даже тут у наших «коллег» возникли проблемы», – заметил Арбузов.

Он подчеркнул, что двигатели РД-180 и РД-181, поставляющиеся предприятием в США, воплощают собой «лучшие конструкторские решения, технологии и материалы, которые советская и российская конструкторские школы разработали почти за 100-летний период своего существования». Кроме того, заказчика устраивает сочетание цены и качества.

По словам Арбузова, Усов объективен лишь в том, что «Украина действительно никогда не делала мощных ракетных двигателей первой ступени».

Ранее глава космического агентства страны Владимир Усов заявил, что Украина может «выбить» Россию из американских космических проектов, для этого необходимо наладить производство ракетных двигателей.

Перед этим глава украинского государственного космического агентства предупредил о скором закрытии «окна возможностей» в космической сфере для Киева. Он также признал, что разрабатываемая в течение 15 лет украинская ракета «Циклон-4» «уже никуда не полетит».