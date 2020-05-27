Россияне оценили качество дистанционного образования

27.05.2020, 11:48, Новости дня

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди студентов, учеников старших классов и преподавателей о том, как они оценивают российское дистанционное обучение.

Каждый второй участник опроса (51%) считает, что нагрузка на дистанционном обучении в вузах выросла, в обратном уверены 20% опрошенных, сообщается на сайте центра.

О том, что уровень учебной нагрузки остался прежним, заявили 28% студентов.

«Говоря об уровне преподавания в дистанционном формате, более половины студентов оценили его как высокий или скорее высокий – 53%. Каждый третий опрошенный назвал его средним – 32%. Низкие оценки уровню образования в коронавирусный период дали лишь 12% студентов», – говорится в сообщении.

Увеличение нагрузки на преподавателей заметили 55% студентов. Еще 19% учащихся вузов считают, что нагрузка на них сократилась. Каждый пятый студент уверен, что нагрузка на преподавателей не изменилась (20%).

Подавляющее большинство студентов (72%) удовлетворены тем, как организовано дистанционное образование в их вузе в условиях распространения COVID-19, причем каждый четвертый говорит о крайней степени удовлетворенности – 25%. О том, что организация дистанционного образования осуществлена в той или иной степени неудовлетворительно, высказались 26% студентов.

Большинство родителей выпускников отметили увеличение учебной нагрузки на ребенка в связи с переходом на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили 62% родителей, причем о существенном возрастании нагрузки сообщили 36%. Напротив, отметили сокращение учебной нагрузки 24% родителей выпускников. Считают, что нагрузка осталась на прежнем уровне, 13%.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1 тыс. 92 родителя выпускников (максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%), 400 учащихся колледжей и техникумов (предельная погрешность 4,9%), 800 студентов вузов (предельная погрешность 3,5%).

Ранее почти половина родителей (44%) учеников 11-х классов заявили, что удовлетворены организацией дистанционного образования.